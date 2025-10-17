Ex top 10 elimina a Alejandro Tabilo del Challenger de Olbia / Instagram @tabilo97

Alejandro Tabilo puso fin este viernes a su participación en el Challenger de Olbia, donde no pudo imponerse en un estrecho encuentro por los cuartos de final del certamen ante Pablo Carreño Busta, hoy 104 del mundo, pero que llegó a ser 10 del planeta en su mejor momento.

El partido comenzó complejo para el nacional, que intercambió quiebres en los dos primeros games del encuentro, pero con el hispano haciendo daño sobre el saque del chileno, que sufrió otros dos breaks para perder el parcial inicial por 6/3.

Sin embargo, Alejandro Tabilo logró darle vuelta al juego y le propinó tres rompimientos seguidos a Pablo Carreño, emparejando el marcador con un claro 6/1.

Ya en el set decisivo, ambos sacaron a relucir su experiencia en el circuito, evitando breaks, lo que llevó a que el encuentro se zanjara en un tie break.

En el desempate, el dos veces semifinalista del US Open fue más certero y terminó imponiéndose por 7-5.

Ahora, Alejandro Tabilo se trasladará a Austria, donde la próxima semana jugará el ATP 500 de Viena.