Había dos chilenos inscritos: se posterga el Challenger de Guayaquil por la situación política en Ecuador

Cristián Garín y Tomás Barrios se verán afectados por la cancelación del torneo.

Javier Catalán

Foto: ATP

Foto: ATP

La situación política que atraviesa Ecuador, con protestas que están a punto de cumplir un mes y enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas armadas, ha escalado al deporte, afectando incluso a tenistas chilenos.

Este viernes, Andrés Gómez y Luis Morejón, organizadores del Challenger de Guayaquil, confirmaron mediante un comunicado en redes sociales que el torneo queda postergado hasta nuevo aviso.

“Informamos a la opinión pública que nuestro torneo, programado del 27 de octubre al 2 de noviembre de este año, se ha postergado hasta nuevo aviso por disposición de la ATP”, señalaron en el escrito.

“La razón que nos manifestaron fue ‘preocupación por la seguridad de los jugadores y por el desarrollo del torneo en general, a discreción del ATP Challenger Tour’”, añadieron.

Para la competencia en Ecuador, había dos chilenos inscritos: Cristián Garín y Tomás Barrios, quienes se verán obligados a reajustar sus calendarios.

