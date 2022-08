Fernanda Hansen se sinceró sobre grave accidente que sufrió en caballo de Felipe Camiroaga: “Yo estaba inválida…”

Durante la noche del viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, instancia en la que participaron Elena Muñoz, Juan Cristóbal Guarello, Fernanda Hansen y Roberto Artiagoitía, más conocido como el Rumpy.

En este contexto, Hansen recordó difíciles momentos protagonizados en su vida, tales como su accidente de 2009, momento en el que se cayó mientras cabalgaba en la parcela del difunto animador, Felipe Camiroaga.

“Estoy caminando y no debería estar caminando para lo que era mi pronóstico. Yo llegué sin sentir las piernas, yo estaba inválida, no podía mover las piernas. Me dijeron que era probable que quedara inválida” comenzó diciendo Fernanda.

En la misma, contó que “a mí, cada vez que me duele la columna, o cada vez que tengo que pasar por una cirugía, porque llevo cinco, digo ‘no importa, estoy caminando’. Trabajo la atención en qué hay que poner la atención, yo lo pongo en el agradecimiento constantemente”.

“Cuando llego a la clínica, no siento las piernas. El doctor dice que era probable que quede inválida. Fue impactante, una cirugía de mucho rato y después me dice que me tenía una buena y mala noticia” continuó revelando.

“La buena era que iba a poder caminar, pero que por el daño neurológico que había tenido era muy poco probable que recuperara el control de esfínter y sensibilidad de la cintura a las piernas. Demoré mucho, harto tiempo”, añadió.

La locutora radial explicó que “tenía sonda, no podía hacer pipí sola, incluso llegaron a hablarme de los orgasmos psicológicos, que de eso se podía vivir porque era poco probable que volviera a hacer pipí sola. Me fueron preparando para lo peor hasta que un día le digo a mi mamá que parece que quería hacer pipí. Llamaron a la enfermera, apenas llegué al baño, y logré hacer; sentí poquito, pero fue una fiesta en la clínica”.

“Estaba la Fran (García-Huidobro) y también Felipe (Camiroaga). Salí y les conté, fue un momento hermoso”, recordó.