No solo en la final del Mundial Sub 20: Los partidos de La Roja que se verán afectados por la franja electoral

La Roja Femenina adulta y la selección Sub 17 tendrán problemas con la campaña política.

Javier Catalán

Karol Cueva - Comunicaciones FFCh.

Karol Cueva - Comunicaciones FFCh.

Al mediodía de este viernes, comenzó la franja electoral para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, por lo que los canales de televisión debieron hacer una pausa en sus transmisiones para informar sobre los candidatos a La Moneda.

En ADN Deportes ya informamos que Chilevisión deberá interrumpir la programación del Mundial Sub 20 de este domingo por la campaña política, pero este no será el único partido que tendrá que ser entrecortado.

La Roja Femenina inicia su participación en la Liga de Naciones la próxima semana, el nuevo formato de eliminatorias para el Mundial de Brasil 2027, y también iba a ser transmitida por el canal de televisión.

El equipo dirigido por Luis Mena deberá visitar a Venezuela el 24 de octubre y, luego, recibir a Bolivia en Chile el miércoles 28. Ambos partidos están programados para las 20:00 horas, coincidiendo con el horario nocturno de la franja electoral.

Además, la Selección Chilena Sub 17 comenzará su participación en el Mundial de Qatar, y su primer partido, ante Francia, está agendado para el 5 de noviembre a las 12:45, lo que también coincidiría con el horario de la franja.

