“Dejó una huella imborrable”: Palestino confirma la muerte de histórico jugador del club

Ismael Ahumada, histórico jugador de Palestino, falleció este jueves 9 de octubre, a los 82 años. La triste noticia fue confirmada por el cuadro “árabe”, que lamentó la partida del exfutbolista nacional.

“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el fallecimiento de Ismael Ahumada, histórico jugador de nuestra institución. El Chuzo vistió la camiseta tricolor entre los años 1964 y 1974, dejando una huella imborrable en la historia del club”, señaló el elenco tricolor a través de sus redes sociales.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Que en paz descanses, Chuzo”, agregó el club.

Ismael Ahumada debutó y jugó durante diez años en Palestino, cuya camiseta fue la única que defendió en su carrera.

Con los “árabes”, el otrora zaguero central sufrió el descenso a la Segunda División, en 1970, pero también estuvo en el equipo que consiguió el ascenso a la División de Honor, en 1972.