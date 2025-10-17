;

Tras desafuero: estos son los seis delitos que la Fiscalía le imputa al diputado Joaquín Lavín León

La fiscal Constanza Encina señaló que “el perjuicio fiscal que se le imputa al parlamentario es de unos $112.000.000”, cifra que podría aumentar.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Joaquín Lavín León

Agencia UNO | Joaquín Lavín León / Diego Martin

Fue este jueves cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien insistió en su inocencia y anunció que recurrirá a la Corte Suprema.

Cabe recordar que la Fiscalía Metropolitana Oriente encabeza una investigación que vincula al legislador con la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú, cuando era liderada por su esposa Cathy Barriga.

Revisa también

ADN

“El perjuicio fiscal que se le imputa al parlamentario es de unos $112.000.000, el cual será ampliado conforme a la nueva querella del SII, que aumentará el perjuicio fiscal debido a una declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2021”, dijo la fiscal Constanza Encina, consignó LUN.

¿Qué delitos se le imputaron a Joaquín Lavín León?

  1. Fraude al fisco.
  2. Falsificación de instrumento público.
  3. Uso malicioso de instrumento privado mercantil.
  4. Delitos tributarios.
  5. Tráfico de influencias.
  6. Negociación incompatible.

Con el desafuero, el Ministerio Público podrá formalizar y solicitar eventualmente medidas cautelares respecto al diputado Joaquín Lavín León.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad