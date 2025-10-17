Tras desafuero: estos son los seis delitos que la Fiscalía le imputa al diputado Joaquín Lavín León

Fue este jueves cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien insistió en su inocencia y anunció que recurrirá a la Corte Suprema .

Cabe recordar que la Fiscalía Metropolitana Oriente encabeza una investigación que vincula al legislador con la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú, cuando era liderada por su esposa Cathy Barriga.

“El perjuicio fiscal que se le imputa al parlamentario es de unos $112.000.000 , el cual será ampliado conforme a la nueva querella del SII, que aumentará el perjuicio fiscal debido a una declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2021”, dijo la fiscal Constanza Encina, consignó LUN.

¿Qué delitos se le imputaron a Joaquín Lavín León?

Fraude al fisco. Falsificación de instrumento público. Uso malicioso de instrumento privado mercantil. Delitos tributarios. Tráfico de influencias. Negociación incompatible.