Nuevo golpe judicial contra Cathy Barriga: deberá disculparse públicamente con Ale Valle por injurias
La ex edil acusó a la periodista de indagar sobre el diagnóstico de su hijo, algo que no pudo probar.
La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, debió ofrecer disculpas públicas a la periodista Alejandra Valle tras un fallo, que resolvió en favor de la comunicadora en la querella por injurias.
El origen del conflicto se remonta a declaraciones de Barriga en las que acusó falsamente a Valle de haber llamado al centro Neurodesarrollo, en El Quisco, para preguntar por el diagnóstico médico de su hijo.
A casi un año de esas afirmaciones, la justicia determinó que la ex jefa comunal debía reconocer públicamente su error y ofrecer disculpas ante el tribunal.
“Se cierra un capítulo delirante de mi vida”
Tras conocerse la resolución, la periodista y actual concejala de Ñuñoa publicó un mensaje en Instagram, donde expresó alivio y frustración por las condiciones en que se llevó a cabo la audiencia.
“Hoy tuve que aterrizar con todo en la realidad. Dejar las penas atrás y ponerme una coraza”, escribió, refiriéndose al reciente fallecimiento de su padre.
Valle también criticó el desarrollo del proceso judicial:
“Es triste constatar que los tribunales no son equitativos. A ella le permitieron comparecer por Zoom, mientras yo tuve que enterrar a mi papá y viajar para estar. Además, no dejaron entrar a la prensa”, denunció.
Pese a ello, celebró el resultado del juicio y aseguró que “con esto se cierra un capítulo delirante de mi vida y Cathy Barriga tuvo que reconocer que sus dichos fueron completamente falsos”.
