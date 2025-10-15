Nuevo golpe judicial contra Cathy Barriga: deberá disculparse públicamente con Ale Valle por injurias

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, debió ofrecer disculpas públicas a la periodista Alejandra Valle tras un fallo, que resolvió en favor de la comunicadora en la querella por injurias.

El origen del conflicto se remonta a declaraciones de Barriga en las que acusó falsamente a Valle de haber llamado al centro Neurodesarrollo, en El Quisco, para preguntar por el diagnóstico médico de su hijo.

A casi un año de esas afirmaciones, la justicia determinó que la ex jefa comunal debía reconocer públicamente su error y ofrecer disculpas ante el tribunal.

“Se cierra un capítulo delirante de mi vida”

Tras conocerse la resolución, la periodista y actual concejala de Ñuñoa publicó un mensaje en Instagram, donde expresó alivio y frustración por las condiciones en que se llevó a cabo la audiencia.

“Hoy tuve que aterrizar con todo en la realidad. Dejar las penas atrás y ponerme una coraza”, escribió, refiriéndose al reciente fallecimiento de su padre.

Valle también criticó el desarrollo del proceso judicial:

“Es triste constatar que los tribunales no son equitativos. A ella le permitieron comparecer por Zoom, mientras yo tuve que enterrar a mi papá y viajar para estar. Además, no dejaron entrar a la prensa”, denunció.

Pese a ello, celebró el resultado del juicio y aseguró que “con esto se cierra un capítulo delirante de mi vida y Cathy Barriga tuvo que reconocer que sus dichos fueron completamente falsos”.