Portazo a candidatura de Daniel Jadue: Tricel rechaza solicitud y no podrá disputar las elecciones parlamentarias

Durante esta jornada, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó rechazar la solicitud de Daniel Jadue, por lo que no podrá competir como candidato a diputado en las próximas elecciones.

Según detalló Mauricio Silva, presidente (s) del Tribunal Calificador de Elecciones, la acción del exalcalde de Recoleta fue rechazada, ya que “es una resolución judicial que no admite modificaciones”.

“El recurso de reposición pretende dejar sin efecto una sentencia dictada por el Tricel. Esa sentencia dictada, que lo inhabilita para ser candidato en el fondo, está notificada a las partes, y está con certificado de ejecutoria", agregó.

En esa línea, Silva explicó: “Supongamos que una sentencia cualquiera tiene un error numérico, eso se puede corregir. Pero el recurso de reposición intentado no está concebido en la ley”.

De esta manera, Jadue no estará disputando las próximas elecciones parlamentarias, donde apuntaba a ser elegido como diputado por el distrito 9.