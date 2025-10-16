;

Portazo a candidatura de Daniel Jadue: Tricel rechaza solicitud y no podrá disputar las elecciones parlamentarias

El presidente (s) del Tribunal Calificador de Elecciones, Mauricio Silva, entregó los argumento para inhabilitar al exalcalde de Recoleta.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Portazo a candidatura de Daniel Jadue: Tricel rechaza solicitud y no podrá disputar las elecciones parlamentarias

Portazo a candidatura de Daniel Jadue: Tricel rechaza solicitud y no podrá disputar las elecciones parlamentarias

03:58

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante esta jornada, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó rechazar la solicitud de Daniel Jadue, por lo que no podrá competir como candidato a diputado en las próximas elecciones.

Según detalló Mauricio Silva, presidente (s) del Tribunal Calificador de Elecciones, la acción del exalcalde de Recoleta fue rechazada, ya que “es una resolución judicial que no admite modificaciones”.

Revisa también:

ADN

“El recurso de reposición pretende dejar sin efecto una sentencia dictada por el Tricel. Esa sentencia dictada, que lo inhabilita para ser candidato en el fondo, está notificada a las partes, y está con certificado de ejecutoria", agregó.

En esa línea, Silva explicó: “Supongamos que una sentencia cualquiera tiene un error numérico, eso se puede corregir. Pero el recurso de reposición intentado no está concebido en la ley”.

De esta manera, Jadue no estará disputando las próximas elecciones parlamentarias, donde apuntaba a ser elegido como diputado por el distrito 9.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad