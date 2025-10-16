Apuntando contra Fiscalía: el furioso descargo de Joaquín Lavín tras ser desaforado

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León (IND–ex UDI), medida que habilita al Ministerio Público a perseguirlo penalmente en la causa por presuntos delitos asociados a su vínculo con la Municipalidad de Maipú, encabezada entonces por su esposa, Cathy Barriga.

El parlamentario es indagado por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios y tráfico de influencias.

Desde su domicilio en Peñaflor, Lavín León lamentó el resultado: “Las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas… esperábamos que se rechazara la solicitud del Ministerio Público”. Agregó que el “fallo fue dividido” y que “(hay que) revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”.

El legislador insistió en su inocencia y cuestionó la investigación: “Las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos”. “Espero que en este proceso, que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia”, remató.

Con el desafuero aprobado en segunda instancia, queda abierto el camino para que la Fiscalía Metropolitana Oriente formalice cargos si la Corte Suprema confirma la decisión. La defensa del diputado presentará el recurso correspondiente en los próximos días.