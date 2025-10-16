;

Apuntando contra Fiscalía: el furioso descargo de Joaquín Lavín tras ser desaforado

El diputado anunció que recurrirá a la Suprema; Fiscalía lo investiga por fraude al Fisco, falsificaciones, delitos tributarios y tráfico de influencias.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León (IND–ex UDI), medida que habilita al Ministerio Público a perseguirlo penalmente en la causa por presuntos delitos asociados a su vínculo con la Municipalidad de Maipú, encabezada entonces por su esposa, Cathy Barriga.

El parlamentario es indagado por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios y tráfico de influencias.

Desde su domicilio en Peñaflor, Lavín León lamentó el resultado: “Las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas… esperábamos que se rechazara la solicitud del Ministerio Público”. Agregó que el “fallo fue dividido” y que “(hay que) revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”.

Revisa también:

ADN

El legislador insistió en su inocencia y cuestionó la investigación: “Las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos”. “Espero que en este proceso, que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia”, remató.

Con el desafuero aprobado en segunda instancia, queda abierto el camino para que la Fiscalía Metropolitana Oriente formalice cargos si la Corte Suprema confirma la decisión. La defensa del diputado presentará el recurso correspondiente en los próximos días.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad