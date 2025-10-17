;

Fernando González y los dos eventos de nivel mundial que se jugarán en Chile: “Veremos a muchos futuros protagonistas del circuito mayor”

El “Feña” se refirió a las finales de la Copa Davis Junior y de la Billie Jean King Cup Junior que se disputarán en Santiago, entre el 3 y el 9 de noviembre.

Daniel Ramírez

ADN DEPORTES

ADN DEPORTES

Chile será sede de las finales de la Copa Davis Junior y de la Billie Jean King Cup Junior. Los dos torneos se disputarán en simultáneo entre el lunes 3 y el domingo 9 de noviembre, en el Estadio Nacional y en el Club Manquehue, respectivamente.

El extenista nacional, Fernando González, fue nombrado embajador de ambos certámenes. “Es un orgullo y privilegio ser embajador de estos torneos. Esto tiene que ser una fiesta, porque nuestro país recibirá un evento de tenis muy importante a nivel mundial. Al final, esto es como un Mundial, donde participan los mejores 16 países, hombres y mujeres”, señaló el “Feña” este viernes, en diálogo con ADN Deportes.

“Vamos a ver muchos futuros campeones y futuros protagonistas del circuito mayor. Ojalá la gente valore eso y los venga a ver”, agregó el doble medallista olímpico.

En la misma línea, el “Bombardero de La Reina” aseguró que estos torneos “aportan a que se hable y se consuma tenis en Chile. También sirve para que los tenistas nacionales jueguen en el país. Para sus carreras será una ganancia por donde se le mire”.

Además, Fernando González dejó un consejo para los jóvenes tenistas que representarán a Chile: “Más allá del resultado, que se queden tranquilos con lo que entregaron. Pueden jugar bien o mal, pero eso es parte de la competencia. Acá lo más importante es sentir que lo dieron todo, que disfrutaron y que vivan la experiencia de jugar en casa, con la presión que eso conlleva”.

Por último, el extenista se refirió a la participación del italiano Matteo Berrettini en el Chile Open 2026: “Es un jugador que fue finalista de Wimbledon, fue 6 del mundo, tiene un gran nivel de tenis, es espectacular verlo jugar, porque le pega muy fuerte a la pelota. Que bueno que pueda venir a Chile”.

