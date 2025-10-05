;

VIDEO. Team Para Chile suma siete medallas en torneo Para Elite de tenis de mesa en Brasil

Cuatro seleccionados nacionales se llevaron el oro en sus respectivas categorías.

Carlos Madariaga

Team Para Chile suma siete medallas en torneo Para Elite de tenis de mesa en Brasil / Mauricio Palma/ Copachi

Durante este fin de semana, el Team Para Chile de tenis de mesa consumó su mejor actuación de la temporada en la disputa del ITTF Para Elite de São Paulo, torneo de la máxima categoría de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Esto luego que los representantes nacionales se llevaron siete medallas en las categorías individuales.

Ignacio Torres y Matías Pino se enfrentaron en la final de la clase 6, donde Torres, número 1 del mundo, sumó su séptima presea dorada de la temporada; y Pino se quedó con la plata.

Florencia Pérez se impuso en la clase 8, venciendo a las actuales 1 y 2 del ranking mundial en su ruta al oro.

A lo anterior hay que sumar a Claudio Bahamondes, ganador en la clase 7, siendo esta la mejor actuación de su carrera; y lo hecho por Manuel Echaveguren, que se impuso en la final de la clase 10 al austriaco Kriztian Gardos.

También hubo actuaciones destacadas de Tamara Leonelli y Luis Flores, que obtuvieron medallas de bronce en las clases 5 y 1, respectivamente.

Este lunes pueden llegar aún mejores noticias en el ITTF Para Elite de São Paulo, pues se desarrollarán los partidos por los dobles de cada categoría.

