Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 17 de octubre, y quién transmite? / Cristian Vivero Boornes

Hoy, viernes 17 de octubre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla cuatro partidos.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, dos encuentros reanudarán la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 y otros dos darán inicio a la jornada 28 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 17 de octubre arrancará a las 15:30 horas, en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta jugará ante Rangers, con arbitraje de Gastón Phillipe y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 18:00 horas, Santiago Morning se medirá ante Cobreloa en el Municipal de La Pintana. Héctor Jona será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

En Primera División, la acción arrancará a las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano se medirá con Unión La Calera, con arbitraje de Fernando Vejar y transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 20:30 horas, Deportes Iquique jugará con O’Higgins en el Tierra de Campeones. Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.