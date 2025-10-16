;

“Salí de Colo Colo para saber de qué estaba hecho... Ahora estoy preparado para volver y pelear un puesto”

“Me han dicho que me están siguiendo”, dijo Lucas Soto, canterano albo cedido en Everton.

Uno de los grandes nombres de la cantera de Colo Colo en los últimos años fue Lucas Soto, aunque la falta de continuidad en los ciclos de Gustavo Quinteros y Jorge Almirón lo obligó a salir cedido para sumar minutos.

Everton fue el equipo que le abrió las puertas a comienzos de año, donde ha tenido mucho protagonismo, disputando 19 partidos, muchos de ellos como titular.

Yo tenía claro que en Colo Colo es súper difícil jugar, pero era lo que buscaba. Que la gente no lo malentienda: no es arrancar ni mucho menos, sino que mi punto de vista es que el jugador tiene que hacerse jugando, y en Colo Colo, por distintas circunstancias, no estaba teniendo eso y quería probarme a mí mismo para saber de qué estaba hecho”, señaló en diálogo con AS Chile.

Estoy contento por ese lado, porque he sentido que sí estoy preparado y que lo he hecho de muy buena manera, así que hay que ver qué pasa el próximo año, porque todavía me queda contrato en Colo Colo”, agregó.

Además de ganarse la camiseta de titular en los “Oro y Cielo”, también experimentó un cambio de posición, dejando la mitad de la cancha para convertirse en lateral derecho. “Por una lesión cuando recién llegué, el técnico brasileño que teníamos a comienzos de año me ocupó ahí, y se dio que lo hice bien, así que me quedé”, comentó.

Justamente esa posición en la defensa de los albos es una de las que más flaquea, por lo que un posible regreso a Macul comienza a rondar su mente. “A través de mis representantes me han dicho que me están siguiendo y que hay cosas para el próximo año, pero tampoco hemos hablado mucho del tema”, afirmó.

“Ahora que salí y estoy agarrando ritmo y los minutos que necesitaba, me siento mejor preparado para volver y pelear un puesto”, sentenció Lucas Soto.

