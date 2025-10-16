La serie Sub 20 de Universidad de Chile participó en un nuevo taller de oratoria, expresión oral y corporal liderado por la actriz Vanessa Miller, instancia que buscó fortalecer las habilidades comunicativas y el desarrollo personal de los jóvenes futbolistas.

La actividad forma parte del plan de formación integral que impulsa el club, orientado a que los deportistas crezcan no solo en el ámbito competitivo, sino también en su desarrollo humano.

Durante la jornada, los jugadores aprendieron técnicas para expresarse con mayor confianza, tanto dentro como fuera de la cancha.

“El objetivo es que nuestros jóvenes adquieran herramientas que les sirvan en todas las áreas de su vida”, señalaron desde el club, destacando la importancia de complementar la formación deportiva con espacios de aprendizaje personal.

A través de sus redes sociales, Universidad de Chile compartió imágenes del encuentro, donde se vio a los jugadores participativos y motivados.

Los hinchas celebraron la iniciativa con comentarios positivos: “Muy buena idea, esto es crecer en todo sentido”, “Felicitaciones, siempre se debe nivelar hacia arriba”, y “Qué alegría ver que se preocupen por la formación completa de los chicos”, fueron algunas de las reacciones.