Presidente Boric lamenta muerte de piloto de la FACh tras accidente en Aysén: Gobierno decreta Duelo Oficial para este viernes

El Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias por la muerte del capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que falleció luego de que un helicóptero Black Hawk se estrellara en la región de Aysén, en una zona de los Campos de Hielo.

El Mandatario explicó que la aeronave “se estrelló en uno de los lugares más recónditos de nuestro país, con cuatro tripulantes”, y destacó el esfuerzo de las instituciones que participaron en la búsqueda.

“Después de una intensa búsqueda por parte de la FACh y del Ejército, logramos hallar el helicóptero y a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Leiva fue encontrado fallecido”, lamentó.

Boric envió sus condolencias a los familiares del piloto y a la institución: “Un gran abrazo a su familia y a toda la FACh. Que sepan que cuentan con nosotros en este difícil momento”.

Duelo Nacional

Asimismo, valoró la labor de los equipos que participaron en las tareas de rescate y el compromiso de los funcionarios públicos. “Mis agradecimientos a todos quienes cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias y un sentido recuerdo para don Sergio Hidalgo Leiva”, concluyó.

Minutos después, el Gobierno emitió un comunicado oficial confirmando los hechos y anunciando que se decretó Duelo Oficial para este viernes 17 de octubre, en honor al legado del capitán Hidalgo.

“El Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del Capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial”, señaló el texto.