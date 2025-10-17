;

Presidente Boric lamenta muerte de piloto de la FACh tras accidente en Aysén: Gobierno decreta Duelo Oficial para este viernes

El Mandatario expresó condolencias a la familia del capitán Sergio Hidalgo y valoró la labor de rescate en los Campos de Hielo.

Martín Neut

Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh)

Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh)

El Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias por la muerte del capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que falleció luego de que un helicóptero Black Hawk se estrellara en la región de Aysén, en una zona de los Campos de Hielo.

El Mandatario explicó que la aeronave “se estrelló en uno de los lugares más recónditos de nuestro país, con cuatro tripulantes”, y destacó el esfuerzo de las instituciones que participaron en la búsqueda.

Revisa también:

ADN

“Después de una intensa búsqueda por parte de la FACh y del Ejército, logramos hallar el helicóptero y a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Leiva fue encontrado fallecido”, lamentó.

Boric envió sus condolencias a los familiares del piloto y a la institución: “Un gran abrazo a su familia y a toda la FACh. Que sepan que cuentan con nosotros en este difícil momento”.

Duelo Nacional

Asimismo, valoró la labor de los equipos que participaron en las tareas de rescate y el compromiso de los funcionarios públicos. “Mis agradecimientos a todos quienes cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias y un sentido recuerdo para don Sergio Hidalgo Leiva”, concluyó.

Minutos después, el Gobierno emitió un comunicado oficial confirmando los hechos y anunciando que se decretó Duelo Oficial para este viernes 17 de octubre, en honor al legado del capitán Hidalgo.

“El Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del Capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial”, señaló el texto.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad