Empresas eléctricas se desmarcan de cobros erróneos en cuentas de luz: “Las tarifas las define la autoridad”

Tanto Enel como CGE aseguraron que ellas solo actúan como recaudadoras del sistema eléctrico.

Nelson Quiroz

Empresas eléctricas se desmarcan de cobros erróneos en cuentas de luz: “Las tarifas las define la autoridad”

En medio del escándalo por los cobros indebidos en las cuentas de electricidad, las principales distribuidoras del país, Enel y CGE, salieron a aclarar su rol y deslindar responsabilidades en el error que afectó a miles de hogares chilenos.

Ambas compañías aseguraron que las tarifas son fijadas por la autoridad y que ellas solo actúan como recaudadoras del sistema eléctrico.

ADN

A través de un correo enviado a sus clientes, Enel Distribución explicó que el alza indebida detectada en las boletas tiene su origen en “un error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), ajeno al segmento de distribución”.

ADN

La empresa enfatizó que “las tarifas eléctricas son reguladas y definidas por la autoridad, y las empresas distribuidoras las aplican conforme a los decretos tarifarios vigentes”. Además, señaló que está “a la espera de las instrucciones de la autoridad para aplicar las correcciones que disponga”.

Por su parte, CGE también emitió un comunicado en el que reiteró que el error corresponde a los precios del segmento de generación y no a la distribución, aclarando que cualquier ajuste en las cuentas “deberá ser fijado mediante decreto supremo del Ministerio de Energía”.

El pronunciamiento de las empresas ocurre luego de la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow, y de la salida de Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, tras la detección del error metodológico que habría afectado las tarifas desde 2017.

Desde el Gobierno, el nuevo biministro de Economía y Energía, Álvaro García, confirmó que la compensación a los clientes se aplicará mediante un descuento aproximado del 2% en las tarifas eléctricas, proceso que se espera finalice antes de enero de 2026.

