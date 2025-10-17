Quién era Sergio Hidalgo Leiva, la víctima fatal tras desaparición de helicóptero de la FACh en Aysén

Luego de que se reportara su desaparición, este viernes fue encontrado el helicóptero MH-60M Black Hawk de la FACh.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves, cuando se perdió contacto con la aeronave mientras sobrevolaba el sector refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, región de Aysén.

Por ello, la búsqueda se retomó a eso de las 05:00 a.m. de este viernes, logrando finalmente encontrar el helicóptero en cuestión, donde se confirmó que de los 4 tripulantes, uno perdió la vida.

En ese sentido, desde la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmaron la identidad de la víctima fatal.

Se trata de Sergio Hidalgo Leiva, quien era Capitán de Bandada (A), y se desempeñaba como piloto de la aeronave.

Además, era oriundo de Coyhaique, y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9.

En tanto, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó que los otros tres tripulantes se encuentran en la Villa O’Higgins, serán trasladados hasta el hospital institucional de la FACh, en Santiago.