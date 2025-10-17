;

Hasta 35 grados en la región Metropolitana: emiten aviso por altas temperaturas en 4 regiones de Chile

Revisa el caluroso pronóstico para este fin de semana.

Juan Castillo

Pese a que aún no inicia oficialmente el verano, un evento de calor extremo se registrará en la región Metropolitana durante el fin de semana.

Sin embargo, este episodio meteorológico no solo tendrá lugar en la capital, sino que también en otras 4 regiones de Chile.

Por ello, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas, donde los termómetros podrían marcar hasta 35 grados.

Calor extremo en la región Metropolitana y otras 3 regiones de Chile

La DMC emitió un aviso por altas temperaturas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Este evento climático estará concentrado durante el sábado 18 de octubre.

En la región de Coquimbo, las máximas alcanzarán hasta los 34 grados en zonas precordilleranas y cordilleranas; mientras que en Valparaíso, la máxima llegará a los 35 grados también en sectores precordilleranos y cordilleranos.

En la región Metropolitana, el calor marcará hasta 35 grados; y en O’Higgins, la máxima alcanzará 33 grados.

ADN

