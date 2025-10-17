;

Franja electoral arranca hoy: a qué hora es y en qué orden aparecerán los candidatos para las Elecciones 2025

Los aspirantes a La Moneda y a la Cámara de Diputados y el Senado contarán con un espacio televisivo que se emitirá dos veces al día.

Esta jornada se verá marcada por el inicio de la franja electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, donde los postulantes tendrán un espacio televisivo para exponer sus propuestas.

Durante el día se emitirán dos bloques de 20 minutos cada uno para los aspirantes a La Moneda y a la Cámara de Diputados y el Senado. Esto se trasmitirá hasta el 13 de noviembre.

¿Dónde y a qué hora comienza la franja electoral?

Este viernes parte oficialmente la franja electoral a las 12:40 horas con las campañas de los ocho candidatos presidenciales, quienes dispondrán de 2 minutos y 30 segundos por jornada.

Mientras que el segundo bloque será a las 20:40 horas, y corresponderá a los aspirantes a escaños al Congreso Nacional.

El espacio se emitirá en los canales de televisión abierta, los que se unen en una cadena nacional. El material emitido también quedará disponible en las plataformas digitales del CNTV.

¿En qué orden aparecerán los candidatos?

El orden se definió por sorteo y rotará diariamente. Este viernes será el siguiente:

  1. Jeannette Jara
  2. Harold Mayne-Nicholls
  3. Marco Enríquez-Ominami
  4. Franco Parisi
  5. Eduardo Artés
  6. Johannes Kaiser
  7. Evelyn Matthei
  8. José Antonio Kast

En la elección parlamentaria, se presentarán 1.221 candidaturas en total. El orden de aparición se ha definido de la siguiente manera:

  1. Movimiento Amarillos por Chile
  2. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  3. Partido Alianza Verde Popular
  4. Partido de Trabajadores Revolucionarios
  5. Verdes, Regionalista y Humanistas
  6. Independientes fuera de pacto
  7. Cambio por Chile
  8. Popular
  9. Partido de la Gente
  10. Partido Ecologista Verde
  11. Chile Grande y Unido
  12. Unidad por Chile

