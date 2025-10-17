;

Ciudadano venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en Santiago: captores dispararon para amedrentar

Una banda de cuatro sujetos descendió de un automóvil y obligó a la víctima a subir a la fuerza a un vehículo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Ciudadano venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en Santiago: captores dispararon para amedrentar

Ciudadano venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en Santiago: captores dispararon para amedrentar

00:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante este jueves por la noche, un hombre de 45 años y nacionalidad venezolana fue secuestrado mientras se encontraba en un carro de comida rápida en la intersección de Vicuña Mackenna con avenida Matta, en la comuna de Santiago.

La víctima, con una década de residencia en Chile y padre de dos hijos, fue subida a la fuerza a un automóvil marca Chevrolet, modelo Sail por cuatro sujetos que actuaron coordinadamente.

Revisa también:

ADN

En medio del forcejeo, los desconocidos realizaron al menos un disparo de amedrentamiento antes de huir del lugar con el hombre a bordo.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas y fue presenciado por varias personas que se encontraban en el sector. Tras la denuncia, personal de Carabineros concurrió al lugar y aisló el perímetro mientras se levantaban evidencias balísticas.

El caso quedó a cargo de la unidad del OS9 de Carabineros, que realiza las diligencias investigativas para dar con el paradero de la víctima y de los responsables del secuestro.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones ni del posible motivo del ataque.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad