Ciudadano venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en Santiago: captores dispararon para amedrentar

Durante este jueves por la noche, un hombre de 45 años y nacionalidad venezolana fue secuestrado mientras se encontraba en un carro de comida rápida en la intersección de Vicuña Mackenna con avenida Matta, en la comuna de Santiago.

La víctima, con una década de residencia en Chile y padre de dos hijos, fue subida a la fuerza a un automóvil marca Chevrolet, modelo Sail por cuatro sujetos que actuaron coordinadamente.

En medio del forcejeo, los desconocidos realizaron al menos un disparo de amedrentamiento antes de huir del lugar con el hombre a bordo.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas y fue presenciado por varias personas que se encontraban en el sector. Tras la denuncia, personal de Carabineros concurrió al lugar y aisló el perímetro mientras se levantaban evidencias balísticas.

El caso quedó a cargo de la unidad del OS9 de Carabineros, que realiza las diligencias investigativas para dar con el paradero de la víctima y de los responsables del secuestro.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones ni del posible motivo del ataque.