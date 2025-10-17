;

Familia sufre violento turbazo mientras dormía en Huechuraba: auto de asaltantes fue hallado en Renca

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando una pareja y sus dos hijos vieron interrumpida su mañana por un grupo de sujetos armados.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

En horas de esta madrugada, una familia sufrió un violento robo en el modo ‘turbazo’ en su casa por parte de un grupo de sujetos en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas en el sector de avenida Santa Marta, cuando una pareja y sus hijos de 18 y 11 años dormían en su domicilio.

Hasta allí llegó un vehículo del cual descendieron seis delincuentes armados, quienes forzaron la reja y rompieron la ventana de la vivienda. En el lugar, robaron diversas especies de valor.

Tras lograr su cometido, huyeron en el automóvil en el que se movilizaban, el cual –posteriormente– fue encontrado en la comuna Renca, y mantenía un encargo por robo.

