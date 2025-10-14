;

Johannes Kaiser presenta querella contra Franco Parisi por acusación de “intento de corrupción”

De acuerdo al nacional libertario, estas declaraciones habrían afectado gravemente su honra y reputación, tanto a nivel personal como en su rol de autoridad pública.

En una nueva escalada dentro de la campaña presidencial, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, interpuso una querella por injurias y calumnias contra su contrincante, Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente (PDG).

La acción legal fue presentada ante el 8.º Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el representante del PDG acusara públicamente al diputado de un presunto “intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria durante el período de campaña presidencial.

Según Kaiser, estas declaraciones habrían afectado gravemente su honra y reputación, tanto a nivel personal como en su rol de autoridad pública.

El conflicto se originó el pasado 2 de octubre, cuando Parisi propuso la llamada “Ley Kaiser”, iniciativa que busca prohibir que diputados, senadores, alcaldes o gobernadores puedan mantener sus cargos mientras postulan a otro puesto de elección popular.

Durante la misma intervención, el candidato del PDG calificó a Kaiser como “limitado intelectualmente” y cuestionó su conducta respecto a la dieta parlamentaria, afirmando que constituiría un intento de corrupción.

En el escrito presentado ante el tribunal, recogido por CNN Chile, el nacional libertario enfatiza que las declaraciones del líder del PDG fueron difundidas ampliamente por medios de comunicación, generando un perjuicio directo a su imagen y reputación. La querella solicita que se investigue y determine si las afirmaciones emitidas por el candidato del PDG constituyen delitos de injurias o calumnias.

Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos ha realizado declaraciones adicionales sobre la querella. La causa será revisada por el tribunal correspondiente, que deberá establecer si existen antecedentes suficientes para abrir un proceso judicial contra Parisi por las manifestaciones emitidas durante su campaña.

