Juzgado de Puente Alto condena “despido discriminatorio” de trabajador trans y ordena millonario indemnización

El Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto determinó que un trabajador trans fue despedido por su identidad de género y no por razones objetivas de la empresa Full Conex y Compañía Limitada, ordenando una indemnización de casi $8 millones.

El afectado, quien se desempeñaba como jefe de prevención de riesgos desde diciembre de 2023, denunció que fue “objeto de acoso y discriminación laboral por parte del gerente y del representante legal de la empresa, motivado por su condición de persona trans”.

Según el afectado, lo anterior afectó su salud mental y lo obligó a usar licencias médicas entre mayo y noviembre de 2024.

Tras reincorporarse, asegura que fue presionado para renunciar y finalmente despedido el 29 de noviembre de 2024, bajo la causal de “necesidades de la empresa”, considerada por el tribunal como “improcedente, genérica y discriminatoria”.

“El despido fue discriminatorio”

Rodrigo Valdivia, abogado del trabajador, explicó a The Clinic que “el tribunal determinó que el despido fue discriminatorio, principalmente, porque no logró acreditar el demandado alguna motivación distinta a la condición de trans del demandante”.

Añadió que la prueba testimonial acreditó “que gerencia lo que trató expresamente fue de forzarlo a renunciar y aburrirlo”.

El fallo, según Valdivia, representa una protección judicial eficaz frente a la vulneración de derechos fundamentales, en línea con tratados internacionales y estándares de la Organización Internacional del Trabajo.