;

Juzgado de Puente Alto condena “despido discriminatorio” de trabajador trans y ordena millonario indemnización

El Tribunal determinó que el despido vulneró derechos fundamentales. El trabajador sufrió hostigamiento, presiones y afectaciones en su salud mental.

Martín Neut

Justicia - LGBTQ

Justicia - LGBTQ

El Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto determinó que un trabajador trans fue despedido por su identidad de género y no por razones objetivas de la empresa Full Conex y Compañía Limitada, ordenando una indemnización de casi $8 millones.

El afectado, quien se desempeñaba como jefe de prevención de riesgos desde diciembre de 2023, denunció que fue “objeto de acoso y discriminación laboral por parte del gerente y del representante legal de la empresa, motivado por su condición de persona trans”.

Revisa también:

ADN

Según el afectado, lo anterior afectó su salud mental y lo obligó a usar licencias médicas entre mayo y noviembre de 2024.

Tras reincorporarse, asegura que fue presionado para renunciar y finalmente despedido el 29 de noviembre de 2024, bajo la causal de “necesidades de la empresa”, considerada por el tribunal como “improcedente, genérica y discriminatoria”.

“El despido fue discriminatorio”

Rodrigo Valdivia, abogado del trabajador, explicó a The Clinic que “el tribunal determinó que el despido fue discriminatorio, principalmente, porque no logró acreditar el demandado alguna motivación distinta a la condición de trans del demandante”.

Añadió que la prueba testimonial acreditó “que gerencia lo que trató expresamente fue de forzarlo a renunciar y aburrirlo”.

El fallo, según Valdivia, representa una protección judicial eficaz frente a la vulneración de derechos fundamentales, en línea con tratados internacionales y estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad