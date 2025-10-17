;

A seis años del estallido social: Evelyn Matthei alerta que listas de espera en salud y violencia crecieron tras el 2019

“Han muerto 100.000 personas esperando atención”, dijo la candidata, y advirtió que “los chilenos están llenos de miedo y temor”.

Martín Neut

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei / Hans Scott

A seis años del estallido social de 2019, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, entregó un duro balance durante el acto conmemorativo “Por la Unidad y la Paz de Chile”, en la Iglesia de la Veracruz, Santiago.

“Los problemas sociales no se han mejorado, no hemos avanzado, ni en educación, ni en salud, para qué hablar de seguridad ciudadana. En todo, al contrario, hemos retrocedido en estos años”, afirmó Matthei.

Lo anterior, en relación a las listas de espera en salud que se han alargado y que “han muerto 100.000 personas esperando una atención que nunca llegó”.

“Tenemos que comprometernos”

En educación y seguridad, la candidata advirtió que “los chilenos realmente están llenos de miedo, de temor, de sufrir asaltos, o incluso de que algún miembro de su familia pueda perder la vida”.

Por eso, recalcó que “tenemos que comprometernos todos a que la violencia nunca es la forma de resolver los problemas”.

Matthei cerró su intervención con un llamado a la unidad: “Esta es una invitación a que queramos a Chile, a que nos unamos para resolver los problemas, pensando en Chile y en los chilenos, antes que en la política”.

