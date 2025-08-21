;

Municipalidad de Puente Alto suspende clases este viernes por sistema frontal que afecta a la región

Los recintos permanecerán abiertos solo para beneficiarios de la beca JUNAEB.

Martín Neut

Lluvias - Suspensión de Clases

Lluvias - Suspensión de Clases / Diego Martin

La Municipalidad de Puente Alto informó que, “debido al sistema frontal (..) se ha determinado la suspensión de clases para mañana viernes 22 de agosto de 2025, en todos nuestros establecimientos educacionales municipales y jardines infantiles”.

El comunicado aclara que los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes beneficiados por la beca alimentaria JUNAEB y para todos los niños y adolescentes que requieran asistencia.

Sobre los establecimientos particulares y particulares subvencionados, “la decisión de suspensión depende de cada sostenedor, por lo que no es ámbito de esta corporación”.

