“AUTOR.IA”: SCD organiza el primer congreso sobre inteligencia artificial, derechos y creación musical
El encuentro reunirá a artistas, juristas y especialistas. Rodrigo Osoriao, presidente de la sociedad, dijo en Tu Nuevo ADN que “es clave tener las reglas claras”.
Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación (AUTOR.IA)
La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) llevará a cabo el Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación (AUTOR.IA) los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Le Meridien de Santiago a las 18:30 horas.
El encuentro reunirá a artistas, juristas y especialistas internacionales para debatir sobre los efectos de la IA en la creación musical y la propiedad intelectual.
En el programa Tu Nuevo ADN, conducido por Andrea Obaid —quien además moderará una de las jornadas del congreso—, el presidente de la SCD y vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio, destacó la importancia de regular el uso de estas tecnologías.
“Siempre la música y la IA van a coexistir, pero es clave tener las reglas claras, sobre todo en lo relacionado a la propiedad intelectual”, afirmó.
Osorio añadió que “la SCD protege obras con uso parcial de IA, pero una obra 100 % generada por inteligencia artificial no la protegemos” y subrayó la necesidad de que “las empresas que trabajan con IA transparenten cómo utilizan estos sistemas”.
