;

“AUTOR.IA”: SCD organiza el primer congreso sobre inteligencia artificial, derechos y creación musical

El encuentro reunirá a artistas, juristas y especialistas. Rodrigo Osoriao, presidente de la sociedad, dijo en Tu Nuevo ADN que “es clave tener las reglas claras”.

Martín Neut

Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación (AUTOR.IA)

Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación (AUTOR.IA)

18:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) llevará a cabo el Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación (AUTOR.IA) los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Le Meridien de Santiago a las 18:30 horas.

El encuentro reunirá a artistas, juristas y especialistas internacionales para debatir sobre los efectos de la IA en la creación musical y la propiedad intelectual.

Revisa también:

ADN

En el programa Tu Nuevo ADN, conducido por Andrea Obaid —quien además moderará una de las jornadas del congreso—, el presidente de la SCD y vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio, destacó la importancia de regular el uso de estas tecnologías.

Siempre la música y la IA van a coexistir, pero es clave tener las reglas claras, sobre todo en lo relacionado a la propiedad intelectual”, afirmó.

Osorio añadió que “la SCD protege obras con uso parcial de IA, pero una obra 100 % generada por inteligencia artificial no la protegemos” y subrayó la necesidad de que “las empresas que trabajan con IA transparenten cómo utilizan estos sistemas”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad