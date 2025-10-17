Javier Correa vuelve a resentirse y es baja en Colo Colo: las variantes en ataque y defensa para visitar a Coquimbo Unido / VICTOR HUENANTE

Colo Colo sufrió un nuevo contratiempo de cara al encuentro de este domingo ante Coquimbo Unido.

De cara al viaje a la Región de Coquimbo, el “Cacique” sufrió una baja de última hora.

Según información de ADN Deportes, Javier Correa se resintió del desgarro en el aductor izquierdo, lesión de la cual trabajaba con normalidad hasta ayer.

Con esto, el “9″ albo quedó descartado para el juego ante Coquimbo, aun cuando en Colo Colo esperarán hasta el entrenamiento de mañana sábado para tomar una última determinación.

Así las cosas, en el centro del ataque del “Cacique”, Marcos Bolados y Salomón Rodríguez se están peleando el puesto. Además, en los laterales alternaron, en el costado derecho, Víctor Campos con Mauricio Isla; y en el costado izquierdo, Erick Wiemberg con Cristián Riquelme.

La más probable formación de Colo Colo para visitar a Coquimbo Unido sería con Fernando de Paul en portería; Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Bolados o Rodríguez y Claudio Aquino.