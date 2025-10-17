;

“Hablé con una sola persona, estoy muy dolido con él”: los descargos de Montecinos por su fallido fichaje en Colo Colo

“Mi nombre se manchó horrible y no tengo problemas en asumir mis errores, pero fue mucho”, aseguró el ex O’Higgins sobre la polémica que protagonizó.

Daniel Ramírez

Foto: @joacomontecinos8

Foto: @joacomontecinos8

Joaquín Montecinos y O’Higgins pusieron fin a su vínculo de manera anticipada, luego de que el delantero fuera “cortado” del primer equipo por sus intenciones de llegar a Colo Colo en el mercado de invierno, fichaje que finalmente no se concretó.

El atacante, actualmente sin club, habló sobre esta polémica en una reciente entrevista, donde realizó sus descargos y apuntó al DT de los celestes, Francisco Meneghini.

“Había chances claras de llegar a Colo Colo y el problema era que yo pertenecía a los mexicanos. O’Higgins no tenía nada que ver. La negociación se tornó crítica porque se cerraba el mercado, pero yo quise pelear esa oportunidad y lamentablemente terminó todo muy mal. Jamás pensé que esto iba a terminar así y menos que fuera tan mediático”, partió señalando Montecinos en diálogo con Picado TV.

“Yo le di la información a alguien, en privado, y se hizo público en minutos. Lo que más se pidió era tener eso entre cuatro paredes, pero no hubo códigos”, aseguró el ex Audax Italiano.

En la misma línea, indicó: “Yo había hablado con una sola persona y me duele decirlo, porque a ‘Paqui’ (Meneghini) le tengo mucho cariño, estuvimos juntos en Audax y jamás pensé que se filtraría una información que sin duda iba a causar problemas… Estoy muy dolido con ‘Paqui’ por cómo se llevó la situación”.

“Al otro día que se difundió la información, volví a tener una charla con el entrenador. Un par de días después, él tuvo conferencia de prensa y salió disparándome, matándome. Eso lo encontré muy injusto”, agregó Joaquín Montecinos, quien quedó dolido con Francisco Meneghini.

Además, el delantero comentó: “Yo no soy entrenador, pero si pasa una situación así, lo primero que pienso es cómo protejo al plantel, porque esto al final afecta a todos, no solamente a la institución, también hay una familia detrás. Mi nombre se manchó horrible y no tengo problemas en asumir mis errores, pero fue mucho”.

Por último, el jugador de 29 años hizo un mea culpa: “Mi error fue confiar en las personas. Yo lo hablé con mi papá, que fue futbolista, y él me dio un coscorrón porque ya me había dicho que en el fútbol no se puede confiar en nadie, ni en tu sombra”.

