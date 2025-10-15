;

PREVIA. Coquimbo Unido vs Colo Colo: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV por el Campeonato Nacional

El partido más atractivo de la jornada se juega en el norte de país, con la transmisión en vivo del equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Coquimbo Unido y Colo Colo juegan un partidazo en el norte

Este viernes por la tarde continuará la acción de la fecha 24 de la Liga de Primera, instancia que tendrá que esperar hasta el domingo para disputar el partido más interesante de todos.

El superlíder del torneo, Coquimbo Unido, recibe la visita de un Colo Colo que sueña con cerrar de la mejor manera posible un año Centenario para el olvido.

En el local, la expectativa e ilusión están a tope. Con 14 puntos de diferencia en la cima de la clasificación general, el ‘pirata’ buscará dar uno de los últimos pasos para levantar su ansiada primera estrella del fútbol chileno en Primera División.

Sin embargo, al frente tendrá un siempre y complicado Colo Colo que, por historia y responsabilidad deportiva, debe buscar los tres puntos para, además, seguir ilusionado con alguno de los puestos de clasificación a tornos internacionales el 2026.

Coquimbo vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 19 de octubre

  • 12:30 hrs | Coquimbo Unido vs. Colo Colo Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

