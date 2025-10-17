En Everton se llenan de confianza para enfrentar a la UC por el Campeonato Nacional: “Llegamos bastante bien, espero que se vea reflejado”

Álvaro Madrid, volante y capitán de Everton, anticipó el choque contra Universidad Católica por la fecha 24 del Campeonato Nacional, duelo programado para este domingo en Viña del Mar.

“A sigo larga la espera por el parón del torneo, pero nos sirvió para ajustar cosas que veníamos fallando, también para mejorar en lo físico. Llegamos bastante bien y espero que se vea reflejado en el partido”, señaló el mediocampista de los “Ruleteros”.

“La convicción y la confianza son importantes. A veces, los malos resultados te van quitando confianza, pero hay que seguir confiando en la calidad que tenemos y en el trabajo que estamos realizando, porque de acá a fin de año no jugaremos finales”, agregó el futbolista de 30 años.

Por último, refiriéndose a Universidad Católica, Álvaro Madrid comentó: “Es un equipo intenso, vienen con confianza y están peleando arriba. Creo que la intensidad va a ser clave. El equipo que prepare mejor el partido y lo sepa poner en práctica, se llevará el triunfo”.