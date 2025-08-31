Polarización política y noticias falsas: la amenaza de las redes sociales en las elecciones en Chile / Boris Zhitkov

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Chile, especialistas en comunicación advierten sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales, que puede intensificar la polarización política.

Alexandre López-Borrull, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya, destaca que las noticias falsas se propagan con mayor rapidez que la verificada.

Según López-Borrull, “las emociones intensas como el miedo y la rabia, junto con la necesidad de señalar culpables, crean un clima propicio para que los rumores se vuelvan virales”.

En el marco de la campaña electoral, esto podría traducirse en la circulación de contenidos falsos sobre políticas de los candidatos, acuerdos políticos inexistentes o ataques personales, que alteren el debate público.

En Chile, analistas advierten que los mensajes manipulados podrían desviar la atención de temas centrales, como la economía, la seguridad y la educación, hacia polémicas construidas digitalmente.

Con las elecciones presidenciales programadas para noviembre de 2025, la prevención de la desinformación se perfila como un desafío clave para garantizar un proceso electoral informado, equilibrado y seguro para todos los ciudadanos.

Frente a este escenario, expertos recomiendan a los votantes verificar la información en fuentes confiables, revisar comunicados oficiales de los partidos y candidatos, además de cuestionar mensajes que busquen generar miedo sin fundamento.