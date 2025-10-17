Encuesta B&W: Jara lidera preferencias pese a caída, mientras que Kast y Matthei suben a un mes de las presidenciales
Sin embargo, el escenario cambiaría en una eventual segunda vuelta.
A un mes de las elecciones presidenciales en Chile, la encuesta Black & White reveló los resultados respecto a las preferencias de los chilenos y chilenas.
En ese sentido, el informe revela que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, lidera el sondeo (30,1%), pese a registrar una baja de 1% en comparación a la entrega anterior.
En tanto, José Antonio Kast (27,3%) y Evelyn Matthei (18,3%) repuntaron, aumentando 2% y 0,8% respectivamente.
Más atrás aparecen Johannes Kaiser (16%), Franco Parisi (3,8%), Harold Mayne-Nicholls (3,0%), Eduardo Artés (1,1%) y Marco Enríquez-Ominami (0,4%).
Segunda vuelta presidencial
En tanto, la encuesta revela que en una eventual segunda vuelta, tanto Kast como Matthei se impondrían a Jara.
En el primer caso, Kast obtendría un 55%, mientras que Jara solo alcanzaría un 35%. Misma situación con Matthei, quien llegaría a 53%, mientras que Jara llegaría a 33%.
