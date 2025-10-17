Adolescente de 15 años es apuñalado en casa de acogida en Santiago: hay un joven detenido

Durante la tarde de este jueves, una riña al interior de una casa de acogida para niños, niñas y adolescentes terminó con un menor de 15 años herido con arma blanca en el barrio Yungay, en Santiago centro.

Concretamente, el hecho se registró en el sector de calle Esperanza con Huérfanos, a pocos metros de la residencia particular del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Según información policial, el agresor — un adolescente de 17 años , también residente del hogar— atacó a su compañero tras una discusión.

“El agresor se retiró del lugar, volviendo dos horas más tarde, siendo indicado por testigos del lugar, procediendo de forma inmediata personal de Carabineros a su detención”, informó el teniente Tomás Urra, de la Prefectura Central Metropolitana.

Además, el funcionario detalló que la víctima resultó con tres heridas cortopunzantes, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Vecinos aseguran que los hechos de violencia en la casa de acogida —administrada por la Fundación Chilena para la Discapacidad— se repiten desde hace dos años.

Por su parte, el servicio Mejor Niñez también se encuentra monitoreando la situación y debería entregar información del caso durante la jornada.