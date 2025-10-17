;

Estados Unidos ataca a presunto barco con droga cerca de las costas de Venezuela: reportan sobrevivientes

Se trata de un ataque a un sexto barco adjudicado al narcotráfico por el gobierno de Donald Trump.

DW

ADN Radio

El Ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según consignaron medios estadounidenses.

La ofensiva a un sexto barco, adjudicado al narcotráfico por el gobierno de Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.

El mandatario no anunció el ataque en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan.

Ataques de Estados Unidos contra barcos

No se conocieron detalles sobre el tamaño de la embarcación, ni los fallecidos y la condición de los supuestos sobrevivientes.

En las últimas semanas, el Ejército de Estados Unidos ha disparado contra barcos de presuntos traficantes de drogas en el Caribe, lo que ha dejado 27 personas asesinadas.

