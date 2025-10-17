Estados Unidos ataca a presunto barco con droga cerca de las costas de Venezuela: reportan sobrevivientes

El Ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según consignaron medios estadounidenses.

La ofensiva a un sexto barco, adjudicado al narcotráfico por el gobierno de Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe , de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.

El mandatario no anunció el ataque en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan.

Ataques de Estados Unidos contra barcos

No se conocieron detalles sobre el tamaño de la embarcación, ni los fallecidos y la condición de los supuestos sobrevivientes.