Conmoción en Argentina: candidato a diputado muere en vivo durante debate por streaming

El candidato a diputado por Misiones de la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Damiani, falleció este miércoles a los 66 años tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido por streaming. El episodio ocurrió a los pocos minutos de iniciada la emisión del programa La Casa. Damiani fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su deceso.

Los conductores del espacio pidieron no difundir las imágenes por respeto a la familia, y YouTube retiró la grabación original para evitar su reproducción. La noticia provocó conmoción en el ámbito político local y nacional.

Con una extensa trayectoria en Misiones, Damiani fue diputado provincial en dos periodos en los años 90, luego diputado nacional, y actualmente integraba la lista radical de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Era una figura reconocida en el armado de la UCR provincial.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su pesar en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones”. La UCR y diversas autoridades manifestaron condolencias a la familia y al partido.