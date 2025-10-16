;

Conmoción en Argentina: candidato a diputado muere en vivo durante debate por streaming

Sufrió un infarto a minutos de iniciada la transmisión; fue trasladado al Hospital Madariaga, donde se confirmó su fallecimiento.

Mario Vergara

Conmoción en Argentina: candidato a diputado muere en vivo durante debate por streaming

El candidato a diputado por Misiones de la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Damiani, falleció este miércoles a los 66 años tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido por streaming. El episodio ocurrió a los pocos minutos de iniciada la emisión del programa La Casa. Damiani fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su deceso.

Los conductores del espacio pidieron no difundir las imágenes por respeto a la familia, y YouTube retiró la grabación original para evitar su reproducción. La noticia provocó conmoción en el ámbito político local y nacional.

Revisa también:

El servicio de medicina forense ingresa a la cárcel de la ciudad de Guayaquil tras un nuevo episodio de violencia entre bandas criminales en Ecuador

Con una extensa trayectoria en Misiones, Damiani fue diputado provincial en dos periodos en los años 90, luego diputado nacional, y actualmente integraba la lista radical de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Era una figura reconocida en el armado de la UCR provincial.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su pesar en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones”. La UCR y diversas autoridades manifestaron condolencias a la familia y al partido.

ADN

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad