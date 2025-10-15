Trump blinda a Milei: Estados Unidos prepara nueva línea de crédito por US$20.000 millones y acelera compras de pesos

Estados Unidos elevó su apoyo financiero a Argentina y a la administración de Javier Milei. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que la Casa Blanca trabaja con bancos y fondos privados en una nueva línea de crédito por US$20.000 millones para atender vencimientos de deuda soberana, que se sumaría al swap de US$20.000 millones comprometido previamente. Con el rescate del FMI de abril —gestado con impulso de Washington—, el respaldo total orillaría US$60.000 millones, junto con compras directas de pesos en el mercado local para contener la volatilidad.

La intervención del Tesoro en el mercado cambiario, inusual para EE.UU., busca estabilizar el peso en un contexto de reservas exiguas y dudas sobre la capacidad de acumulación. El plan de ajuste fiscal y emisión cero del gobierno libertario enfrentó semanas de presión: inversores alertaron que las reservas no alcanzaban para cubrir compromisos, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas.

El espaldarazo sufrió un traspié político. En la Casa Blanca, Donald Trump ligó la continuidad de la ayuda al resultado electoral: “Si Milei no gana, no seremos igual de generosos con Argentina”. La señal golpeó a los mercados: bonos argentinos cayeron hasta 7%, la Bolsa de Buenos Aires se dio vuelta a negativo y el peso se depreció. El Gobierno intentó contener daños: el ministro Luis Caputo habló de “malentendido” y de un inminente acuerdo comercial con EE.UU.

Bessent volvió luego al ruedo con precisiones: el apoyo seguirá mientras Milei mantenga “políticas adecuadas”, independiente del resultado de octubre. Detalló que la “solución de sector privado” para próximos pagos de deuda atrae interés de bancos y fondos soberanos, y, sumada al swap, alcanzaría US$40.000 millones. La reacción inmediata fue moderadamente positiva: los bonos en Wall Street pasaron de -1,2% a subir hasta 3%.

La prueba decisiva será política. La Casa Rosada apunta a 86 diputados para blindar vetos y sostener el ajuste. Si no alcanza ese umbral, advierten operadores, ni el paquete financiero más ambicioso cambiará la percepción de riesgo. En los próximos días se sabrá si los anuncios anclan expectativas o si el mercado sigue leyendo la ayuda como promesas condicionadas más que como compromisos ejecutables.