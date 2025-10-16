Venezuela acusa a EE.UU. de imponer un “golpe de Estado” y pide declarar ilegales ataques en el Caribe

El gobierno de Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos intenta “imponer un golpe de Estado” a través de operaciones militares y encubiertas en el mar Caribe.

Según afirmó el embajador venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, los ataques estadounidenses habrían dejado al menos 27 muertos. Por ello, en una carta dirigida a los 15 miembros del Consejo, Caracas pidió que se declaren ilegales.

Además, desde la sede de la ONU en Nueva York, Moncada acusó a Washington de ejecutar acciones militares secretas y de utilizar a sus agencias de inteligencia “para perpetrar asesinatos y desestabilizar gobiernos”.

“El gobierno estadounidense ha recurrido a operaciones encubiertas, sabotajes y planificación de golpes de Estado. Es un expediente tenebroso que amenaza la paz de nuestra región”, declaró el diplomático venezolano.

El documento también solicita que el Consejo investigue las muertes registradas en las operaciones marítimas y reafirme el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros.

Tensión en el Caribe

La denuncia se produce luego de que el presidente Donald Trump ordenara un amplio despliegue militar en el sur del Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

De acuerdo con The New York Times, la CIA habría recibido autorización para realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano, un hecho que, según Moncada, “representa una amenaza directa contra la estabilidad del país”.

Cabe destacar que, en los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 5 incursiones navales en la zona, en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos.