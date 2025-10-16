;

Venezuela acusa a EE.UU. de imponer un “golpe de Estado” y pide declarar ilegales ataques en el Caribe

La solicitud está dirigida a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images

El gobierno de Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos intenta “imponer un golpe de Estado” a través de operaciones militares y encubiertas en el mar Caribe.

Según afirmó el embajador venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, los ataques estadounidenses habrían dejado al menos 27 muertos. Por ello, en una carta dirigida a los 15 miembros del Consejo, Caracas pidió que se declaren ilegales.

Además, desde la sede de la ONU en Nueva York, Moncada acusó a Washington de ejecutar acciones militares secretas y de utilizar a sus agencias de inteligencia “para perpetrar asesinatos y desestabilizar gobiernos”.

“El gobierno estadounidense ha recurrido a operaciones encubiertas, sabotajes y planificación de golpes de Estado. Es un expediente tenebroso que amenaza la paz de nuestra región”, declaró el diplomático venezolano.

El documento también solicita que el Consejo investigue las muertes registradas en las operaciones marítimas y reafirme el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros.

Revisa también

ADN

Tensión en el Caribe

La denuncia se produce luego de que el presidente Donald Trump ordenara un amplio despliegue militar en el sur del Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

De acuerdo con The New York Times, la CIA habría recibido autorización para realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano, un hecho que, según Moncada, “representa una amenaza directa contra la estabilidad del país”.

Cabe destacar que, en los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 5 incursiones navales en la zona, en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad