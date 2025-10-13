Padre de reconocida cantante colombiana es investigado por secuestro y torturas agravadas

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana Greeicy, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presunta participación en delitos de secuestro y tortura agravada.

Los hechos están relacionados con un robo ocurrido en mayo de 2023 en la finca de la artista, donde delincuentes sustrajeron joyas y otros objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia presentada por dos empleados del predio, Rendón los acusó falsamente de haber participado en el robo y les aplicó represalias violentas.

Según medios locales citados por Infobae, uno de los trabajadores aseguró: “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendería a las consecuencias”.

Greeicy no se ha referido

Los denunciantes señalan que fueron víctimas de retención ilegal, agresiones físicas y amenazas directas, hechos que están siendo objeto de investigación judicial.

Por su parte, Greeicy no se ha referido públicamente al caso; al momento de los hechos, se encontraba en Miami participando de los premios Billboard.

El caso ha generado repercusión en Colombia por la combinación de notoriedad pública y gravedad de los delitos denunciados, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos.