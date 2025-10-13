Padre de reconocida cantante colombiana es investigado por secuestro y torturas agravadas
Dos empleados aseguran haber sido golpeados y amenazados por Luis Rendón tras un robo en la finca de la artista.
Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana Greeicy, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presunta participación en delitos de secuestro y tortura agravada.
Los hechos están relacionados con un robo ocurrido en mayo de 2023 en la finca de la artista, donde delincuentes sustrajeron joyas y otros objetos de valor.
De acuerdo con la denuncia presentada por dos empleados del predio, Rendón los acusó falsamente de haber participado en el robo y les aplicó represalias violentas.
Según medios locales citados por Infobae, uno de los trabajadores aseguró: “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendería a las consecuencias”.
Greeicy no se ha referido
Los denunciantes señalan que fueron víctimas de retención ilegal, agresiones físicas y amenazas directas, hechos que están siendo objeto de investigación judicial.
Por su parte, Greeicy no se ha referido públicamente al caso; al momento de los hechos, se encontraba en Miami participando de los premios Billboard.
El caso ha generado repercusión en Colombia por la combinación de notoriedad pública y gravedad de los delitos denunciados, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos.
