PDI detiene a hombre que espiaba a niña en un baño de Concepción: descubrieron más de 100 archivos de abuso sexual infantil en su teléfono

La Brigada Cibercrimen arrestó al individuo de 32 años. La revisión de su móvil evidenció la grabación a la víctima y la masiva acumulación de material ilícito.

Martín Neut

Nicolás Medina

PDI detiene a hombre que espiaba a niña en un baño de Concepción: descubrieron más de 100 archivos de abuso sexual infantil en su teléfono / Francisco Castillo

La Brigada Investigadora del Cibercrimen Concepción detuvo a un hombre de 32 años por producción de material pornográfico infantil, luego de que un peritaje a su celular revelara graves evidencias.

El caso se inició tras una denuncia por la flagrancia del sujeto, quien fue sorprendido espiando y grabando a una niña desnuda en un baño.

El subprefecto Jorge Domke, jefe del Cibercrimen Concepción, detalló que el análisis forense al teléfono confirmó esta grabación sin consentimiento a una menor.

Sin embargo, el peritaje arrojó un hallazgo aún más grave. En su telefno se descurbió la existencia de “a lo menos, un centenar de archivos de material de abuso sexual infantil”, según confirmó el subprefecto Domke.

Adicionalmente, el número telefónico del detenido ya estaba reportado por distribución de material pornográfico infantil en la plataforma internacional del NCMEC. El individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su control de detención.

