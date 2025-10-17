;

Ministra de Defensa y desaparición de helicóptero de la FACh en Aysén: “Están todos los recursos desplegados”

“Esperamos tener noticias positivas de las labores de búsqueda”, afirmó Adriana Delpiano.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a las labores de búsqueda del helicóptero MH-60M Black Hawk, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con el cual se perdió contacto en horas de la tarde del pasado jueves.

La aeronave sobrevolaba el sector refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, región de Aysén, con cuatro pasajeros a bordo.

A través de sus redes sociales, la secretaria de Estado se refirió a las labores de búsqueda. “Lamentable la información sobre pérdida de contacto con la aeronave Black Hawk de la FACh en Campos de Hielo Sur”, escribió en su cuenta de X.

“Según me informó CJ gral. del aire, Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda“, agregó.

Además, la ministra Delpiano confirmó que “a esas tareas se sumará también el Ejército, que dispuso de un equipo especial, según me informó su CJ, gral. Javier Iturriaga”.

Seguimos atentos y en permanente contacto con la FACh, esperamos tener noticias positivas de las labores de búsqueda”, cerró la ministra.

