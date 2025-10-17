;

Será la tercera vez arbitrando a la U: los números de Anderson Daronco con equipos chilenos

El árbitro brasileño ya estuvo en el Estadio Nacional este 2025, pero el otro recuerdo no es nada agradable para los azules.

Gonzalo Miranda

Anderson Daronco impartirá justicia entre la U y Lanús por Copa Sudamericana

Falta poco menos de una semana, pero está todo listo. El próximo jueves por la tarde, la Universidad de Chile se verá las caras con Lanús de Argentina por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Duelo que tendrá a un brasileño impartiendo justicia. Anderson Daronco fue designado por la Conmebol para ser el juez principal del choque programado para la siguiente semana en el Estadio Nacional.

El principal brasileño ya estuvo este 2025 en el recinto deportivo de la comuna de Ñuñoa: impartió justicia en la ventaja mínima que obtuvo la U ante Independiente por los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

En dicho encuentro, amonestó a Felipe Salomoni (45′), Nicolás Ramírez (86′) y Antonio Díaz (89′). En el visitante, mostró cinco cartulinas amarillas y terminó expulsando a Matías Abaldo (73′).

El otro partido donde Daronco se encontró con la Universidad de Chile fue en el 2019. Aquella vez los azules visitaron a Melgar por el partido de ida de la segunda fase de Copa Libertadores. Fue caída por la mínima para los universitarios.

Los números contra equipos chilenos

Desde el 2016, Anderson Daronco ha dirigido a escuadras chilenas entre Copa Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias e incluso Libertadores Sub 20.

Al que más dirigió fue a Colo Colo: tres victorias albas (1-0 a Monagas, 1-0 a Trinidense y 2-1 a Junior en Colombia) y solo una caída (ante Boca en Buenos Aires).

En cuanto a La Roja, Daronco dirigió tres encuentros del ‘equipo de todos’: caídas ante Argentina en Calama (2-1) y frente a Ecuador en Quito (1-0), además del último encuentro del 2025, el empate sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Copa Sudamericana

  • 2016 | San Lorenzo 2-0 Palestino
  • 2025 | Univ. de Chile 1-0 Independiente

Copa Libertadores

  • 2019 | Melgar 1-0 Univ. de Chile
  • 2021 | Univ. Católica 3-1 Nacional
  • 2023 | Colo Colo 1-0 Monagas
  • 2023 | Boca Juniors 1-0 Colo Colo
  • 2024 | Colo Colo 1-0 Trinidense
  • 2024 | Junior 1-2 Colo Colo

Eliminatorias

  • 2022 | Chile 1-2 Argentina
  • 2023 | Ecuador 1-0 Chile
  • 2025 | Chile 0-0 Uruguay

Copa Libertadores Sub 20

  • 2016 | Inter Palmira 2-1 Huachipato

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 23 de octubre

  • 19:00 hrs | Universidad de Chile vs. Lanús Estadio Nacional

