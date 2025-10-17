Es una leyenda del fútbol, ganó un Mundial en Chile y entrega la clave para el renacer de La Roja: “Es muy fácil...”

Davor Suker, histórico delantero croata y Bota de Oro en Francia 1998, está de regreso en Chile, esta vez como espectador de lujo del Mundial Sub 20.

El otrora goleador de 57 años, quien justamente logró el título mundial juvenil con Yugoslavia en 1987 en nuestro país, conversó con medios en el Estadio Nacional y abordó diversos temas, incluyendo el presente de Alexis Sánchez en Sevilla.

“Alexis es un hombre de experiencia, seguro que tiene virtudes para jugar allí y yo sé cómo piensan los sevillanos, que quieren arte, y de verdad él lo puede hacer: Engaño, un gran dribbling y los goles, seguro que va a ir cada día mejor", declaró Suker, quien defendió la camiseta del cuadro andaluz entre 1991 y 1996.

“Sobre otros jugadores en Sevilla, le deseo toda la suerte del mundo. Que marquen muchos goles, que tengan éxito y que suban hasta UEFA (Conference), Europa League o Champions League“, añadió.

Davor Suker y su recuerdo del título mundial juvenil que logró en Chile

Por otro lado, el exjugador del Real Madrid y Arsenal evidenció su emoción por reencontrarse con nuestro país por primera vez desde aquel torneo. “Ayer pasé por la ciudad, que veo que dio un gran salto. Tengo grandes amigos chilenos, hablé con (Iván) Zamorano y exjugadores que estaban aquí de otros países”, afirmó.

Además, Suker se refirió a los pasos que debería seguir la Federación de Fútbol de Chile para elevar el nivel en la formación de jugadores: “Es muy fácil. Trabajar más en colegios, buscar más torneos, buscar torneos regionales. Esto hace Croacia. El fútbol se juega con el balón 11 contra 11. Entrenadores, el presidente que necesita ordenar todo esto, grassroot project. Vamos a copiar, ¿qué país vamos a copiar? Hay que trabajar duro".

“¿Cuántos partidos durante la semana la Federación chilena ha visto, ha hecho? Seguro que tienen niños por la calle. Son 20 millones, entonces hay que ir a trabajar, nada más. La fórmula es muy fácil, pero esto dura seis o siete años, no es instantáneo“, insistió.

Respecto a este Mundial Sub 20, añadió que “España, Chile, Marruecos, Japón me han sorprendido. He visto algunos partidos por televisión y estoy seguro que a partir de los próximos siete, 10 años estos jugadores van a ser la big pauta en el fútbol mundial. Seguro que alguno ya está participando en los equipos grandes y hay un gran futuro".