;

Caso Krishna Aguilera: familia accede a video clave que contradice la versión del sospechoso

Su hermana afirma que el sospechoso “quiso simular” que la dejó en un block, pero nunca bajó del vehículo.

Javiera Rivera

CHV

CHV

La familia de Krishna Aguilera, joven desaparecida desde el 4 de octubre tras asistir a una discoteque en San Bernardo, dio a conocer un video inédito que podría marcar un antes y un después en la búsqueda.

Según informó CHV Noticias, el registro muestra el momento en que Krishna sale de su casa con su celular en la mano y se sube a una camioneta roja, presuntamente conducida por el principal sospechoso en el caso.

Hasta ahora, se sabía que la joven había sido vista por última vez cuando este hombre la habría dejado fuera de un block de departamentos tras la fiesta. Sin embargo, el nuevo video desmiente esa versión.

“No es ella”: la familia pone en duda la versión del sospechoso

En conversación con el medio mencionado, Cristal, hermana de Krishna, afirmó que el registro muestra a la misma camioneta del sospechoso llegando al lugar donde supuestamente la dejó, pero sin que nadie se baje del vehículo.

Revisa también

ADN

No es ella. La camioneta sí es de él, porque se la compró hace poco. En el video se ve que hay gente arriba, pero no se baja nadie. Creemos que este hombre quiso hacer como que fue a dejarla, pero no la bajó nunca”, declaró la hermana.

Cabe destacar que, el hombre señalado como principal sospechoso permanece desaparecido. Según CHV Noticias, el equipo del matinal se trasladó hasta su domicilio, pero los vecinos aseguran que no lo ven hace más de dos semanas.

ADN

CHV

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad