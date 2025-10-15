Caso Krishna Aguilera: familia accede a video clave que contradice la versión del sospechoso

La familia de Krishna Aguilera, joven desaparecida desde el 4 de octubre tras asistir a una discoteque en San Bernardo, dio a conocer un video inédito que podría marcar un antes y un después en la búsqueda.

Según informó CHV Noticias, el registro muestra el momento en que Krishna sale de su casa con su celular en la mano y se sube a una camioneta roja, presuntamente conducida por el principal sospechoso en el caso.

Hasta ahora, se sabía que la joven había sido vista por última vez cuando este hombre la habría dejado fuera de un block de departamentos tras la fiesta. Sin embargo, el nuevo video desmiente esa versión.

“No es ella”: la familia pone en duda la versión del sospechoso

En conversación con el medio mencionado, Cristal, hermana de Krishna, afirmó que el registro muestra a la misma camioneta del sospechoso llegando al lugar donde supuestamente la dejó, pero sin que nadie se baje del vehículo.

“No es ella. La camioneta sí es de él, porque se la compró hace poco. En el video se ve que hay gente arriba, pero no se baja nadie. Creemos que este hombre quiso hacer como que fue a dejarla, pero no la bajó nunca”, declaró la hermana.

Cabe destacar que, el hombre señalado como principal sospechoso permanece desaparecido. Según CHV Noticias, el equipo del matinal se trasladó hasta su domicilio, pero los vecinos aseguran que no lo ven hace más de dos semanas.