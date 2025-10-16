Tabilo vuelve a hacer “horas extra” para seguir en carrera por el título en Olbia / Zhong Zhi

Alejandro Tabilo logró este jueves meterse en los cuartos de final del Challenger de Olbia, donde es el máximo candidato al título.

Eso sí, nuevamente el 73 del mundo debió extremar recursos para imponerse en el cemento italiano.

Esta vez, quien complicó al nacional fue el estonio Daniil Glinka, 293 del planeta.

Alejandro Tabilo comenzó de buena manera al ganar el primer set por 6/3, pero tuvo un segundo parcial complejo donde, tras recuperar el break en contra, parecía llevar el juego al tie break, pero el europeo le quebró el saque para ganar 7/5.

Más allá de esto, el número 1 de Chile enmendó el rumbo en el set final, con tres rompimientos seguidos sobre el servicio de Glinka, abrochando el 6/1 para sellar su victoria.

Mañana viernes, Alejandro Tabilo volverá a la cancha en Olbia, buscando su paso a semifinales ante el vencedor del cruce entre el español Pablo Carreño Busta y el francés Luka Pavlovic.