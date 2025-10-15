Es chileno, tiene apenas 16 años y sumó su primer punto ATP: el tenis celebra una nueva promesa

El tenista chileno, Benjamín Pérez, logró sumar este miércoles su primer punto ATP, luego de vencer al argentino Ezequiel Monferrer (1047º) en la primera ronda del M15 de Santiago.

El nacional, de apenas 16 años, se impuso sobre el trasandino por parciales de 6-1 y 6-4, en un partido que se extendió por una hora y 37 minutos.

Con esto, Pérez se convirtió en el segundo tenista sudamericano nacido en el año 2009 en sumar puntos ATP, solo por detrás del brasileño Luis Guto Miguel.

Ahora, el chileno deberá medirse ante el estadounidense Victor Lilov, 811° del ranking mundial y quinto sembrado del torneo, en los octavos de final.

Cabe destacar que Benjamín Pérez representó a Chile en los últimos Juegos Panamericanos Junior de Asunción y se prepara para defender al país en el Mundial Juvenil de Santiago, que se desarrollará entre el 3 y el 9 de noviembre.