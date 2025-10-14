;

VIDEO. Tabilo sufre para superar su debut en el Challenger de Olbia ante el 442 del mundo

El número 1 de Chile llegó al tie break del tercer set para imponerse a Lorenzo Carboni.

Alejandro Tabilo regresó al circuito tras su eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai.

Para ello, el número 1 de Chile regresó a Europa para disputar el Challenger de Olbia, en Italia, donde tuvo un complejo estreno.

El 73 del ranking ATP, máximo candidato al título del torneo, debió jugar por 2 horas y media para imponerse al local Lorenzo Carboni, 442 del orbe.

El italiano, proveniente de la qualy, se llevó el primer set por 6/4, pero el chileno se recuperó al ganar el segundo parcial por 6/3.

Tabilo y Carboni debieron llegar al tie break del tercer set, donde la mejor raqueta nacional mostró su mayor experiencia respecto al europeo de 19 años para ganar 7-4 el desempate.

En octavos de final del Challenger de Olbia, Alejandro Tabilo deberá enfrentar al estonio Daniil Glinka, 293 del mundo, partido que se disputará el jueves, en horario por definir.

