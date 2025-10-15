;

Exnúmero 6 del mundo y finalista de Wimbledon confirma su participación en el Chile Open 2026

El italiano Matteo Berrettini dirá presente en el torneo de tenis más importante del país.

El Chile Open 2026 confirmó la presencia de una de sus figuras más estelares en la historia: Matteo Berrettini, actual 57° del ranking ATP y finalista de Wimbledon en 2021.

El italiano, reconocido por su potencia en la arcilla, llegará a Santiago como uno de los grandes favoritos del certamen, que se disputará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo del próximo año en San Carlos de Apoquindo.

Las canchas de arcilla no le vienen nada mal a Berrettini, ya que seis de sus diez títulos los ha conseguido en el polvo de ladrillo. El europeo también será parte de la tradicional “gira sudamericana”, donde jugará el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Río de Janeiro.

“Para nosotros es un orgullo contar con Matteo Berrettini. Sabemos lo que significa para los fanáticos poder ver en vivo a un jugador de esta categoría, un tenista que ha sido protagonista en grandes escenarios tenísticos“, declaró Catalina Fillol, directora del Chile Open.

Por su parte, Berrettini expresó su entusiasmo por debutar en el certamen: “Estoy muy contento de confirmar que voy a jugar por primera vez en Chile. Estoy muy feliz de poder vivir toda la energía de los fans chilenos, la necesito ¡Nos vemos ahí!”.

De esta manera, Berrettini se sumará a la lista de grandes jugadores que han competido en un ATP 250 organizado en nuestro país, como Casper Ruud, Holger Rune, Francisco Cerúndolo, Alejandro Tabilo, Diego Schwartzman y Frances Tiafoe, entre otros.

Se espera que el Chile Open vaya anunciando y confirmando a más tenistas en los próximos días. De igual forma, el inicio de la venta de entradas será informado próximamente a través de www.ticketmaster.cl.

