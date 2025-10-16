;

Colo Colo recibe millonaria multa por incidentes del último clásico ante la UC

Los proyectiles con los cuales fueron agredidos Daniel González y Alfred Canales les costaron caro al “Cacique”.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Colo Colo recibe millonaria multa por incidentes del último clásico ante la UC

Colo Colo recibe millonaria multa por incidentes del último clásico ante la UC / MARCO MUGA

El pasado 16 de agosto, la UC le propinó a Colo Colo una de sus derrotas más dolorosas del año al golear en el Monumental por 4-1.

Sin embargo, al margen de la gran efectividad cruzada, el partido estuvo marcado por incidentes extradeportivos, con proyectiles arrojados desde la tribuna que impactaron en Daniel González y Alfred Canales.

Revisa también:

ADN

Dos meses más tarde, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su veredicto al investigar al “Cacique” como responsable de la seguridad del partido.

En el fallo, al que tuvo acceso ADN Deportes, la unanimidad de los integrantes acordó una sanción económica contra Colo Colo, la cual consiste en 400 UF (cerca de 16 millones de pesos).

Cabe destacar, eso sí, que dos integrantes de la sala, Carlos Aravena y Alejandro Musa, “estuvieron por aplicar al club denunciado, además de la pena impuesta, impedir el ingreso al estadio en los dos siguientes partidos como local de Colo Colo a las personas que compraron entradas en la galería Norte y en la tribuna Caupolicán”, opción que fue desestimada.

La sanción deberá ser cumplida por Colo Colo dentro de los siguientes 15 días a los cuales el cuadro albo recibió la sanción, aunque pueden apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad