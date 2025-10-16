Colo Colo recibe millonaria multa por incidentes del último clásico ante la UC / MARCO MUGA

El pasado 16 de agosto, la UC le propinó a Colo Colo una de sus derrotas más dolorosas del año al golear en el Monumental por 4-1.

Sin embargo, al margen de la gran efectividad cruzada, el partido estuvo marcado por incidentes extradeportivos, con proyectiles arrojados desde la tribuna que impactaron en Daniel González y Alfred Canales.

Dos meses más tarde, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su veredicto al investigar al “Cacique” como responsable de la seguridad del partido.

En el fallo, al que tuvo acceso ADN Deportes, la unanimidad de los integrantes acordó una sanción económica contra Colo Colo, la cual consiste en 400 UF (cerca de 16 millones de pesos).

Cabe destacar, eso sí, que dos integrantes de la sala, Carlos Aravena y Alejandro Musa, “estuvieron por aplicar al club denunciado, además de la pena impuesta, impedir el ingreso al estadio en los dos siguientes partidos como local de Colo Colo a las personas que compraron entradas en la galería Norte y en la tribuna Caupolicán”, opción que fue desestimada.

La sanción deberá ser cumplida por Colo Colo dentro de los siguientes 15 días a los cuales el cuadro albo recibió la sanción, aunque pueden apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.