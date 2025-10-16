La llamativa confesión de un DT del fútbol chileno sobre el Mundial Sub 20: “Les va a parecer extraño, pero no lo miré”

El técnico de Everton de Viña del Mar, Mauricio Larriera, habló en la previa del partido del próximo domingo ante Universidad Católica por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 y sorprendió al revelar que no ha seguido los partidos del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile.

“Les va a parecer extraño, pero prácticamente no miré el Sub 20. Solamente vi algún partido de Chile, a razones de que estaba presente Emiliano Ramos, pero no lo observé“, declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

En esa línea, agregó que “no tengo ni idea de cómo se transitó ese Mundial, porque como entrenador por ahí me enfoqué en otras cosas que para mí tienen más relevancia que el propio Sub 20″.

Por otro lado, el DT de Everton abordó la preparación de sus dirigidos para enfrentar a la UC en el Suasalito y sostuvo que “nos hemos preparado de la misma manera como lo hicimos antes también en algún otro receso, trabajando en los microciclos de forma habitual, como si tuviéramos partidos todos los fines de semana".

“De hecho, tuvimos varios amistosos y nos preparamos de esa manera para no alterar en nada el camino por el que veníamos en materia de entrenamientos. Creo que desde ese lugar hemos hecho una buena preparación. A pesar de este parate, el equipo no ha perdido ritmo, lo ha mantenido y hemos trabajado de muy buena manera", complementó.

Además, tuvo palabras para la UC y señaló que “es un equipo que tiene unas cuantas fortalezas y algunas debilidades que trataremos de aprovechar y desnudarlas“.

“Es un equipo que en lo previo viene muy bien, ha cambiado un poquito la forma de jugar y nosotros tenemos que encontrar las herramientas para tratar de sostener esas fortalezas que tiene el rival. Pero no podemos dejar de reconocer que Católica viene en un muy buen momento peleando arriba y va a ser un partido durísimo", sentenció Larriera.