Este jueves se realizó una nueva reunión en la ANFP, donde el tema central volvió a ser la separación del organismo y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Uno de los presentes fue Justo Álvarez, presidente de la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur), quien en diálogo con ADN Deportes entregó detalles sobre los avances de estas asambleas y posibles soluciones para la crisis de la Segunda División Profesional.

“Tenemos una reunión donde está muy avanzada la separación de la Federación de Fútbol de Chile de la ANFP. Llevamos tres meses trabajando y varias cosas que nosotros vamos incluyendo”, comenzó diciendo el directivo.

Sobre los estamentos que deberían pasar a ser parte de la FFCh y no de la ANFP tras la separación de ambas, mencionó: “Los árbitros tienen que irse a la Federación, al igual que la INAF y la ANJUF. Además, en el consejo deberán estar un representante de los árbitros, de los entrenadores y del fútbol femenino”.

Asimismo, también señaló que para elegir al nuevo directorio de la Federación habrá que implementar un sistema de listas, dejando atrás el formato actual de la ANFP, basado en postulaciones individuales.

Crisis de la Segunda División Profesional y rol de la ANFA

“Yo, como presidente de la ANFA, para sentarme a conversar, como mínimo debe haber dos ascensos a la Primera B. A lo mejor ellos no van a querer, yo no me puedo meter ahí, tendrán sus razones”, afirmó, proponiendo una posible solución para salvar la división.

Acerca del problema que genera descender a la tercera categoría y el no percibir dinero por derechos televisivos, argumentó: “Yo me metí a ver cómo era la Federación Inglesa y a los dos que bajan les dan una plata cada dos años para que se puedan reorganizar. A lo mejor eso puede ser un aliciente para los clubes por parte de la ANFP”, sentenció Justo Álvarez.